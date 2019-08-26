ИА «Ореанда-Новости» Синоптики прогнозируют в Московской области первые заморозки – они ожидаются в ночь на 29 августа, пишет «Интерфакс».



Сообщается также, что погода в течение этой недели будет переменчива, в середине ненадолго похолодает.



Так, в ночь на среду в Москве столбик термометра опустится до 8-10 градусов, в Подмосковье ожидается от 5 до 10 градусов. В ночь на четверг будет ещё холоднее. Плюс 5-7 градусов в Москве, от 2 до 7 - в Подмосковье местами ожидаются заморозки до минус двух.



Однако уже 30 и 31 августа температура начнёт повышаться – днём температура воздуха составит 19-24 градуса.