Их подозревают в незаконном производстве психотропных веществ, сообщает РИА Новости.У задержанных были изъяты 9,5 килограмма мефедрона.Заявлено, что в доме, который расположен в Серпуховском районе, была оборудована лаборатория по изготовлению мефедрона.Сотрудниками полиции были найдены канистры с соляной кислотой, контейнеры из пластика, которые были наполнены жидкостью. Также представители правоохранительных органов нашли ёмкости с прекурсорами.Предполагается, двое мужчин отвечали за изготовление запрещённых веществ, а третий занимался доставкой веществ заказчикам.