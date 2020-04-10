10.04.2020, 08:08
В Подмосковье провели задержание украинцев, которые производили психотропные вещества
ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники полиции в Подмосковье арестовали трёх украинцев, заявлено на портале МВД Медиа. Их подозревают в незаконном производстве психотропных веществ, сообщает РИА Новости.
У задержанных были изъяты 9,5 килограмма мефедрона.
Заявлено, что в доме, который расположен в Серпуховском районе, была оборудована лаборатория по изготовлению мефедрона.
Сотрудниками полиции были найдены канистры с соляной кислотой, контейнеры из пластика, которые были наполнены жидкостью. Также представители правоохранительных органов нашли ёмкости с прекурсорами.
Предполагается, двое мужчин отвечали за изготовление запрещённых веществ, а третий занимался доставкой веществ заказчикам.
У задержанных были изъяты 9,5 килограмма мефедрона.
Заявлено, что в доме, который расположен в Серпуховском районе, была оборудована лаборатория по изготовлению мефедрона.
Сотрудниками полиции были найдены канистры с соляной кислотой, контейнеры из пластика, которые были наполнены жидкостью. Также представители правоохранительных органов нашли ёмкости с прекурсорами.
Предполагается, двое мужчин отвечали за изготовление запрещённых веществ, а третий занимался доставкой веществ заказчикам.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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