ИА «Ореанда-Новости». В Подмосковье в Сергиево-Посадском районе в посёлке Новая Шурма обрушилось пятиэтажное здание, пишет «Интерфакс».



В МЧС отметили, что в здании в момент обрушения было шесть рабочих. Двое из них не пострадали, ещё четверо могут быть под завалами. Сейчас на месте обрушения работают экстренные службы и медики.



В МЧС сообщили, что задание не было подключено к электро- и газовым сетям.