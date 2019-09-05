05.09.2019, 16:41
В Подмосковье рухнула пятиэтажка: есть пострадавшие
ИА «Ореанда-Новости». В Подмосковье в Сергиево-Посадском районе в посёлке Новая Шурма обрушилось пятиэтажное здание, пишет «Интерфакс».
В МЧС отметили, что в здании в момент обрушения было шесть рабочих. Двое из них не пострадали, ещё четверо могут быть под завалами. Сейчас на месте обрушения работают экстренные службы и медики.
В МЧС сообщили, что задание не было подключено к электро- и газовым сетям.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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