18.11.2019, 23:47
В Подмосковье сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию
ИА «Ореанда-Новости». В Московской области сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию. Информация была озвучена сегодня, 18 ноября, Центром общественных связей ФСБ.
Трое наркоторговцев из России и Украины были задержаны в ходе операции Федеральной службы безопасности. В нарколаборатории было обнаружено 500 литров наркосодержащей жидкости и более 41 килограмма мефедрона, а также оборудование для изготовления наркотиков. Нарушители планировали сбывать наркотики через интернет-магазины.
На 3 наркоторговцев было заведено уголовное дело о производстве наркотиков в особо крупном размере.
Трое наркоторговцев из России и Украины были задержаны в ходе операции Федеральной службы безопасности. В нарколаборатории было обнаружено 500 литров наркосодержащей жидкости и более 41 килограмма мефедрона, а также оборудование для изготовления наркотиков. Нарушители планировали сбывать наркотики через интернет-магазины.
На 3 наркоторговцев было заведено уголовное дело о производстве наркотиков в особо крупном размере.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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