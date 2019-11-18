Троебыли задержаны в ходе операции Федеральной службы безопасности. В нарколаборатории было обнаружено, а также оборудование для изготовления наркотиков. Нарушители планировали сбывать наркотики через интернет-магазины.На 3 наркоторговцев было заведено уголовное дело о производстве наркотиков в особо крупном размере.