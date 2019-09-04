ИА «Ореанда-Новости». В подмосковном Щелково госпитализировали трёхлетнюю девочку, которая выпала с 10 этажа, пишет «Интерфакс».



В СКР рассказали, что девочка была с бабушкой, однако когда та вышла из комнаты, малышка пошла на балкон. Там она залезла на стул «и по неосторожности выпала на улицу».



Врачи диагностировали у ребёнка травмы головы, грудной клетки и живота. Сейчас СКР выясняет обстоятельства инцидента.