ИА «Ореанда-Новости». Воздушный шар с людьми в корзине приземлился на линии электропередач в Московской области, пишет Telegram-канал Mash.



Всего в корзине было семь человек. Инцидент произошёл около посёлка Подосинки. Пострадал только пилот шара – у него травма ноги. Сообщается, что пришлось на некоторое время выключить электричество в посёлке, чтобы снять шар с проводов.



Шар на ЛЭП понёс ветер. Сейчас спасатели пытаются снять шар с проводов. Для разрешения ЧП привлекли 15 спасателей и 6 единиц техники.