ИА «Ореанда-Новости». В Красногорскую городскую больницу №1 в Подмосковье поступил 34-летний мужчина, который хотел вызвать рвоту нажатием вилкой на корень языка.



Однако в итоге мужчина просто проглотил вилку. Врачи провели необходимые обследования, в том числе рентген, который показал, что вилка уже в желудке.



Мужчину прооперировали. Как отметили врачи, период после операции у пациента прошёл хорошо. Сейчас его уже выписали домой.