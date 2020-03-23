ИА «Ореанда-Новости». В Московской области было решено закрыть все спортивные объекты в связи с угрозой распространения коронавируса, пишет «Интерфакс».



Запрет будет действовать с 23 марта. Учреждения будут закрыты до соответствующего распоряжения. Под закрытие попали бассейны, фитнес-центры и аквапарки.



Ранее из-за коронавируса в России и в мире были отменены многие спортивные соревнования.