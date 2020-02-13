13.02.2020, 21:21
В Подмосковье задержали женщину, которая бросила ребёнка у станции метро
ИА «Ореанда-Новости». Правоохранители задержали женщину, которая бросила новорождённого ребёнка в подземном переходе в столице, пишет «Интерфакс».
Сейчас женщину планируют допросить. Известно, что 29-летняя женщина приехала в Москву из другого региона. Полицейские устанавливают все детали произошедшего.
Ранее стало известно, что младенца нашли в переходе рядом со станцией метро «Парк Победы». Ребёнок сейчас находится под наблюдением врачей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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