11.10.2019, 12:27
В Подмосковье задержали организаторов незаконной мусорной свалки
ИА "Ореанда-Новости" В Подмосковье инспекторы экологического надзора задержали организаторов нелегальной свалки мусора. Инцидент произошёл на территории Раменского городского округа.
Действия инспекторов экологического надзора были скоординированы с действиями сотрудников правоохранительных органов и членами регионального Общероссийского народного фронта. Вышеперечисленные участники совершили рейд по территории Раменского городского округа. В ходе проведения этого рейда были задержаны инициаторы незаконной мусорной свалки. По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области, причиной для проведения проверки стали жалобы жителей округа и появившиеся в социальных сетях публикации о нелегальной мусорной свалке. Территориально мусор скидывали в больших количествах в селе под названием Зелёная слобода.
Сотрудниками инспектирующих органов была замечена колонна, состоящая из грузовых машин, движущихся в сторону одного из земельных участков. Отметим, что данный участок принадлежит частному лицу. Территория была огорожены высоким забором, контролировали участок представители коммерческих охранных служб. Охранники были на автомобилях. Исследовав участок, сотрудники полиции произвели задержание рабочих. Кроме того, на земельном участке были зафиксированы большие объёмы строительного мусора и бытовых отходов. Контролирующие органы отметили и наличие на этой территории грунтов, чьё происхождение в настоящее время не установлено. В результате проведённого рейда, сброс мусора был прекращён.
В настоящий момент инспекторы экологического надзора инициировали возбуждение административного дела. По итогам данного правонарушения производится подсчёт причинённого окружающей среде ущерба. Представители правоохранительных органов начали доследственную проверку.
Действия инспекторов экологического надзора были скоординированы с действиями сотрудников правоохранительных органов и членами регионального Общероссийского народного фронта. Вышеперечисленные участники совершили рейд по территории Раменского городского округа. В ходе проведения этого рейда были задержаны инициаторы незаконной мусорной свалки. По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области, причиной для проведения проверки стали жалобы жителей округа и появившиеся в социальных сетях публикации о нелегальной мусорной свалке. Территориально мусор скидывали в больших количествах в селе под названием Зелёная слобода.
Сотрудниками инспектирующих органов была замечена колонна, состоящая из грузовых машин, движущихся в сторону одного из земельных участков. Отметим, что данный участок принадлежит частному лицу. Территория была огорожены высоким забором, контролировали участок представители коммерческих охранных служб. Охранники были на автомобилях. Исследовав участок, сотрудники полиции произвели задержание рабочих. Кроме того, на земельном участке были зафиксированы большие объёмы строительного мусора и бытовых отходов. Контролирующие органы отметили и наличие на этой территории грунтов, чьё происхождение в настоящее время не установлено. В результате проведённого рейда, сброс мусора был прекращён.
В настоящий момент инспекторы экологического надзора инициировали возбуждение административного дела. По итогам данного правонарушения производится подсчёт причинённого окружающей среде ущерба. Представители правоохранительных органов начали доследственную проверку.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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