Инцидент произошёл на территории Раменского городского округа.Действия инспекторов экологического надзора были скоординированы с действиями сотрудников правоохранительных органов и членами регионального Общероссийского народного фронта. Вышеперечисленные участники совершили рейд по территории Раменского городского округа. В ходе проведения этого рейда были задержаны инициаторы незаконной мусорной свалки.Территориально мусор скидывали в больших количествах в селе под названием Зелёная слобода.Отметим, что данный участок принадлежит частному лицу. Территория была огорожены высоким забором, контролировали участок представители коммерческих охранных служб. Охранники были на автомобилях. Исследовав участок, сотрудники полиции произвели задержание рабочих. Кроме того, на земельном участке были зафиксированы большие объёмы строительного мусора и бытовых отходов. Контролирующие органы отметили и наличие на этой территории грунтов, чьё происхождение в настоящее время не установлено. В результате проведённого рейда, сброс мусора был прекращён.По итогам данного правонарушения производится подсчёт причинённого окружающей среде ущерба. Представители правоохранительных органов начали доследственную проверку.