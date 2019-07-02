ИА «Ореанда-Новости»  Уголовное дело было заведено в отношении охранника продуктового магазина в городе Электросталь, который задушил покупателя, подозреваемого в краже.  Об этом сообщили в ГСУ СК по Московской области.

Инцидент произошёл 22 июня, один из продавцов заподозрил покупателя в краже и вызвал охрану. Подозреваемого завели в подсобное помещение, где он начал вести себя агрессивно. АВ результате конфликт между охранником и покупателем перерос в драку.  Во время потасовки посетитель магазина перестал подавать признаки жизни.  По данным экспертизы, смерть произошла от удушья.  