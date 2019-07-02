02.07.2019, 14:32
В подмосковном магазине Охранник задушил покупателя, подозреваемого в краже
ИА «Ореанда-Новости» Уголовное дело было заведено в отношении охранника продуктового магазина в городе Электросталь, который задушил покупателя, подозреваемого в краже. Об этом сообщили в ГСУ СК по Московской области.
Инцидент произошёл 22 июня, один из продавцов заподозрил покупателя в краже и вызвал охрану. Подозреваемого завели в подсобное помещение, где он начал вести себя агрессивно. АВ результате конфликт между охранником и покупателем перерос в драку. Во время потасовки посетитель магазина перестал подавать признаки жизни. По данным экспертизы, смерть произошла от удушья.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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