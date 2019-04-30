ИА «Ореанда-Новости» В городе Электросталь в Подмосковье в торгово-развлекательном центре рухнул потолок. Об этом рассказали в пресс-службе областного главка МЧС .

Обрушение потолка случилось во вторник 30 апреля около пяти утра в торгово-развлекательном центре «Парк Плаза». Отмечается, что на первом этаже торгового комплекса произошло обрушение подвесного гипсокартонного потолка. Площадь рухнувшей конструкции составила около 100 кв. м.

Сейчас «Парк Плаза» закрыт для посетителей, эксперты выясняют причины разрушения, в результате инцидента пострадавших нет.