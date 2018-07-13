ИА «Ореанда-Новости». В крупнейшнем подмосковном городе Балашихе собираются построить современную комфортабельную больницу на тысячу мест. Предварительная стоимость заведения оценивается в девять миллиардов рублей.

В микрорайоне Ольгино города Балашиха (Московская область) собираются построить новую городскую больницу. Сообщается, что клиника будет иметь вместительность в тысячу коек. Главный архитектор Подмосковья Михаил Хайкин рассказал, что предварительно русские архитекторы и проектировщики наблюдали и за российским опытом постройки подобных заведений, и мировым опытом. Сейчас основная задача властей - возвести современный и комфортабельный комплекс, который будет обладать многофункциональностью и отличаться особым удобством для граждан.

Также пресс-служба города Балашихи передала, что, по предварительным данным, проект будет разрабатываться до середины 2019 года. Затем начнут проводиться тендеры на различные виды работ, и только потом приступят к строительству. Такую информацию Михаил Хайкин дал в четверг во время совещания у Андрея Воробьёва, губернатора Московской области.

Также в пресс-службе подробнее рассказали о процессе постройки городской больницы: сперва будет осуществляться стройка приёмного отделения, затем - корпус хирургии, различные лабораторные помещения, станции переливания и заготовки крови, а также - технические комнаты. Следом будут возводиться три корпуса: терапевтический, инфекционный и педиатрический, потом построят консультативно-диагностический центр и несколько административных зданий.

Начальник муниципалитета Сергей Юров сказал, что в Балашихе имеется недостаток лечебных и медицинских учреждений. В том числе не хватает койко-мест. И, поскольку в крупнейшем городе Московской области за последние пятнадцать лет количество жителей выросло в два раза, а ни больницы, ни поликлиники и прочие медицинские учреждения практически не строились, требуется осуществить этот проект.

Сейчас главная больница в городском округе разбросана по разным корпусам в разных частях города. Большинство из них находится в плохом состоянии, а некоторые базируются в помещениях, которые не были предназначены для проведения медицинских работ.