ИА «Ореанда-Новости». В Московской области в городе Подольск двое детей провалились под лёд на неогороженном искусственном водоёме и погибли, пишет «Интерфакс».



Трагедия произошла на территории частного дома. Водоём оказался глубиной два метра. Детей пяти и восьми лет в воде заметил сосед, который и сообщил об этом родителям и спасателям.



Официальных комментариев правоохранительных органов по этому поводу пока нет.