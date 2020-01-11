11.01.2020, 19:52
В Подольске двое детей погибли, провалившись под лёд
ИА «Ореанда-Новости». В Московской области в городе Подольск двое детей провалились под лёд на неогороженном искусственном водоёме и погибли, пишет «Интерфакс».
Трагедия произошла на территории частного дома. Водоём оказался глубиной два метра. Детей пяти и восьми лет в воде заметил сосед, который и сообщил об этом родителям и спасателям.
Официальных комментариев правоохранительных органов по этому поводу пока нет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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