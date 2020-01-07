07.01.2020, 11:42
В пожаре под Ярославлем погибло трое детей
ИА «Ореанда-Новости». В пожаре в Ярославской области погибло трое детей, сообщает издательство «РИА Новости» со ссылкой на региональные экстренные службы.
Инцидент произошёл в ночь с 6 января на 7 января. На пульт МЧС в 05-15 по МСК поступил сигнал тревоги. В посёлке Кучеры Борисоглебского района загорелся деревянный жилой дом, в результате чего погибли дети 10, 7 и 4 лет, двое родителей пострадали. Сейчас они находятся в районной больнице с сильными ожогами по всему телу. Их жизням ничего не угрожает.
Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Пожарные ликвидировали возгорание.
Инцидент произошёл в ночь с 6 января на 7 января. На пульт МЧС в 05-15 по МСК поступил сигнал тревоги. В посёлке Кучеры Борисоглебского района загорелся деревянный жилой дом, в результате чего погибли дети 10, 7 и 4 лет, двое родителей пострадали. Сейчас они находятся в районной больнице с сильными ожогами по всему телу. Их жизням ничего не угрожает.
Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Пожарные ликвидировали возгорание.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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