ИА «Ореанда-Новости». В Волоколамском районе Подмосковья при пожаре погибли четверо детей и взрослый.

Пожар произошел в ночь на понедельник 7 октября. В результате инцидента погибли два трёхлетних ребёнка, дети пяти лет и одного года. Также жертвой пожара стала женщина тридцати лет. Кроме того, от пожара пострадали ещё три человека.

Трагедия случилась в поселке Чисмена. Пожар затронул 40 квадратных метров. На помощь в борьбе с огнем прибыли 12 человек и три единицы техники. К половине пятого утра пожар удалось ликвидировать.

По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.