ИА «Ореанда-Новости». В Великом Новгороде при пожаре погиб трёхлетний ребёнок.

СУСК РФ по Новгородской области сообщил о пожаре, который произошёл в Великом Новгороде. Ведомство также сообщило о том, что жертвой огня стал трёхлетний ребёнок.

Следственные органы проводят проверку после того, как после пожара в квартире было обнаружено тело трёхлетнего ребёнка. Возгорание началось в квартире в одном из домов на Воскресенском бульваре. Сообщается, что больше жертв нет.

Доследственная проверка, работающая на месте, устанавливает причины возникновения пожара, а также выясняет другие обстоятельства произошедшего.