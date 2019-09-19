ИА «Ореанда-Новости». В одной из поликлиник Калининграда создали электронную очередь для целей «просто спросить», пишет "Коммерсант".



Отмечается, что новая услуга очень популярна – за две недели ей воспользовались более 500 человек. Среди наиболее часто задаваемых вопросов — как получить направление в областную больницу, как попасть на прием к специалисту, где сделать прививку, когда принимает тот или иной врач.



В поликлинике отмечают, что очередь «просто спросить» значительно разгрузила общую очередь к специалистам.