ИА «Ореанда-Новости» Принято решение, что США разместят в Польше эскадрилью ударных разведывательных беспилотных летательных аппаратов MQ-9.

Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда подписали совместную декларацию о сотрудничестве в сфере обороны, в которой указано, что «Соединённые Штаты намерены обмениваться информацией, полученной в результате операций этой эскадрильи, по мере необходимости, для реализации наших оборонных целей».

Помимо этого документ предусматривает увеличение численности американского военного контингента в Польше на 1 тысячу человек. Ныне на территории восточноевропейской страны находятся 4,5 тысячи военнослужащих армии США.

При этом польские власти взяли на себя обязательство за свой счёт обеспечить условия и создание инфраструктуры для нужд американских военных на территории страны.