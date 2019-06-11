Отмечается, что это примерно 2,5 миллиона доз наркотика. Контрабанду оценили в 4,5 миллиарда рублей.Таможенники рассказали, что в упаковках с консервами лежали брикеты массой около 1 килограмма каждый. В ним был белый порошок. Экспертиза потом показала, что это кокаин.