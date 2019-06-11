11.06.2019, 16:33
В порту Петербурга изъяли 400 кг кокаина
ИА «Ореанда-Новости». В Санкт-Петербурге на таможне нашли в прибывшем из Эквадора контейнере с рыбными консервами 400 кг кокаина, сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что это примерно 2,5 миллиона доз наркотика. Контрабанду оценили в 4,5 миллиарда рублей.
Таможенники рассказали, что в упаковках с консервами лежали брикеты массой около 1 килограмма каждый. В ним был белый порошок. Экспертиза потом показала, что это кокаин.
Отмечается, что это примерно 2,5 миллиона доз наркотика. Контрабанду оценили в 4,5 миллиарда рублей.
Таможенники рассказали, что в упаковках с консервами лежали брикеты массой около 1 килограмма каждый. В ним был белый порошок. Экспертиза потом показала, что это кокаин.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии