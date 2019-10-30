Бисембеева записана в Книгу Рекордов России как самый пожилой житель планеты. Это звание за ней было закреплено с января этого года.В книгу рекордов Гиннеса её данные не были внесены. В неё как старейшая жительница планеты записана Жанна Кальман, жившая во Францию. Женщина прожила 122 года и 164 дня.К настоящему времени рекорд по версии, представленной книгой Гиннеса, удерживает 116-летняя представительница Японии Канэ Танака.