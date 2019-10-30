30.10.2019, 10:41
В посёлке Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
ИА «Ореанда-Новости»По сообщения "Российской газеты", ушла из жизни старейшая жительница планеты - Танзиля Бисембеева. Жительнице населённого пункта Алча, расположенного в Красноярском районе Астраханской области, на момент смерти было 124 года.
Бисембеева записана в Книгу Рекордов России как самый пожилой житель планеты. Это звание за ней было закреплено с января этого года.
В книгу рекордов Гиннеса её данные не были внесены. В неё как старейшая жительница планеты записана Жанна Кальман, жившая во Францию. Женщина прожила 122 года и 164 дня.
К настоящему времени рекорд по версии, представленной книгой Гиннеса, удерживает 116-летняя представительница Японии Канэ Танака.
Бисембеева записана в Книгу Рекордов России как самый пожилой житель планеты. Это звание за ней было закреплено с января этого года.
В книгу рекордов Гиннеса её данные не были внесены. В неё как старейшая жительница планеты записана Жанна Кальман, жившая во Францию. Женщина прожила 122 года и 164 дня.
К настоящему времени рекорд по версии, представленной книгой Гиннеса, удерживает 116-летняя представительница Японии Канэ Танака.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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