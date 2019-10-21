ИА "Ореанда-Новости". Температура воздуха на неделе прогреется выше климатической нормы.

Разница составит 4-5 градусов, что немного выше обычной температуры в этом регионе на четвёртой неделе октября. В некоторых городах столбик термометра может подняться до 16-17 градусов тепла.

По большей части неделя пройдёт под облачным небом с редкими кратковременными осадками. Больше осадков придёт в районы Верхней Волги и Прикамье.

В Казани, Нижнем Новгороде температура воздуха составит 12-14 градусов тепла, в Ижевске, Кирове и Перми – 6-9 градусов. Башкирия также превысит температурную норму, однако, не намного. В Уфе температура воздуха составит 2-7 градусов.

Самара, Пенза, Саранск и Саратов ждёт погожая погода со слабыми осадками. Столбик термометра задержится в пределах 11-14 градусов.

Тёплая погода должна продлиться до начала следующей недели.