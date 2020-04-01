, работающая заместителем председателя российского правительства, сообщает РИА Новости.В информационной службе вице-премьера рассказали представителям СМИ, что Абрамченко проведено совещание с ведомствами и министерствами по вопросам обеспечения страны продовольствием и регулирования потребительского рынка.Также ею было сказано, что положение дел с продуктами в стране находится на особом контроле. По её словам, склады операторов, работающих в сфере торговле, и распределительные центры сегодня заполнены продуктами.