01.04.2020, 09:00
В правительстве дали оценку ситуации с продуктами в РФ
ИА «Ореанда-Новости». Пиковый спрос на продукты в магазинах отечественных торговых сетей, наблюдавшийся в середине текущего месяца на фоне известий об ослаблении рубля и распространении коронавирусной инфекции, уже пройден, заявила Виктория Абрамченко, работающая заместителем председателя российского правительства, сообщает РИА Новости.
В информационной службе вице-премьера рассказали представителям СМИ, что Абрамченко проведено совещание с ведомствами и министерствами по вопросам обеспечения страны продовольствием и регулирования потребительского рынка. Вице-премьер заявила о стабильности ситуации с продуктами в стране.
Также ею было сказано, что положение дел с продуктами в стране находится на особом контроле. По её словам, склады операторов, работающих в сфере торговле, и распределительные центры сегодня заполнены продуктами.
В информационной службе вице-премьера рассказали представителям СМИ, что Абрамченко проведено совещание с ведомствами и министерствами по вопросам обеспечения страны продовольствием и регулирования потребительского рынка. Вице-премьер заявила о стабильности ситуации с продуктами в стране.
Также ею было сказано, что положение дел с продуктами в стране находится на особом контроле. По её словам, склады операторов, работающих в сфере торговле, и распределительные центры сегодня заполнены продуктами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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