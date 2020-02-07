07.02.2020, 23:06
В правительстве официально подтвердили смерть депутата Госдумы Айрата Хайруллина
ИА «Ореанда-Новости». В правительстве официально подтвердили смерть депутата Государственной думы и члена партии «Единая Россия» Айрата Хайруллина.
Свои соболезнования родным и близким Айрата Хайруллина выразил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он уточнил, что Хайруллин был хорошим и отзывчивым человеком. При жизни он успел добиться уважения во многих сферах правления. Володин отметил, что член Госдумы погиб в своём родном крае.
Айрат Хайруллин первоначально занимал должность депутата казанского Горсовета. Позднее он стал депутатом Государственного совета Татарстана. А с 2003 года Хайруллин начал работать в Государственной думе в Москве. На протяжении всей своей работы он защищал интересы жителей Татарстана.
Свои соболезнования родным и близким Айрата Хайруллина выразил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он уточнил, что Хайруллин был хорошим и отзывчивым человеком. При жизни он успел добиться уважения во многих сферах правления. Володин отметил, что член Госдумы погиб в своём родном крае.
Айрат Хайруллин первоначально занимал должность депутата казанского Горсовета. Позднее он стал депутатом Государственного совета Татарстана. А с 2003 года Хайруллин начал работать в Государственной думе в Москве. На протяжении всей своей работы он защищал интересы жителей Татарстана.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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