Он уточнил, что Хайруллин был хорошим и отзывчивым человеком. При жизни он успел добиться уважения во многих сферах правления. Володин отметил, что член Госдумы погиб в своём родном крае.Айрат Хайруллин первоначально занимал должность депутата казанского Горсовета. Позднее он стал депутатом Государственного совета Татарстана. А с 2003 года Хайруллин начал работать в Государственной думе в Москве. На протяжении всей своей работы он защищал интересы жителей Татарстана.