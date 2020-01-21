21.01.2020, 13:45
В правительстве пояснили спешку в принятии изменений в Конституцию
ИА «Ореанда-Новости». В правительстве пояснили спешку в принятии изменений в действующую Конституцию России. По словам Дмитрия Пескова, все официальные инициативы главы государства должны быть рассмотрены в приоритетном режиме.
По мнению Владимира Путина, изменения должны быть внесены в Конституцию, чтобы отразить реальную жизнь россиян. Это и является основной причиной ускоренной подготовки к внесению изменений в основной свод правил и законов России.
Стоит отметить, что российский президент 15 января указал на необходимость изменения некоторых статей Конституции России в отношении структуры государства, требований к кандидату на пост президента и финансового состояния граждан страны.
По мнению Владимира Путина, изменения должны быть внесены в Конституцию, чтобы отразить реальную жизнь россиян. Это и является основной причиной ускоренной подготовки к внесению изменений в основной свод правил и законов России.
Стоит отметить, что российский президент 15 января указал на необходимость изменения некоторых статей Конституции России в отношении структуры государства, требований к кандидату на пост президента и финансового состояния граждан страны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии