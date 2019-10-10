10.10.2019, 23:47
В Правительстве рассматривается возможность внесения изменений в процедуру кадастровой оценки недвижимости
ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 10 октября, кабинет министров России рассмотрел вопрос о возможности внесения изменений в процедуру кадастровой оценки земли.
Основное изменение касается допуска ошибок при оценке. В этом случае все споры будут решаться в пользу владельца недвижимости, а для руководителей компаний, которые занимаются оценкой кадастровой стоимости, будет введена ответственность. При условии, что стоимость кадастра будет ошибочно указана в большем размере, гражданин выиграет разбирательство, то собственнику будет произведен перерасчет за весь период, в том числе и прошедший. А руководство фирмы, которая допустила ошибку, будет привлечено к персональной ответственности.
Такие изменения помогут минимизировать количество обращений граждан, которые недовольны процедурой определения кадастровой стоимости недвижимого имущества, в суд. А фирмы, проводящие кадастровую оценку, будут серьёзнее относиться к своей работе.
Основное изменение касается допуска ошибок при оценке. В этом случае все споры будут решаться в пользу владельца недвижимости, а для руководителей компаний, которые занимаются оценкой кадастровой стоимости, будет введена ответственность. При условии, что стоимость кадастра будет ошибочно указана в большем размере, гражданин выиграет разбирательство, то собственнику будет произведен перерасчет за весь период, в том числе и прошедший. А руководство фирмы, которая допустила ошибку, будет привлечено к персональной ответственности.
Такие изменения помогут минимизировать количество обращений граждан, которые недовольны процедурой определения кадастровой стоимости недвижимого имущества, в суд. А фирмы, проводящие кадастровую оценку, будут серьёзнее относиться к своей работе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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