Основное. В этом случае все споры будут, которые занимаются оценкой кадастровой стоимости,. При условии, что стоимость кадастра будет ошибочно указана в большем размере, гражданин выиграет разбирательство, то собственнику. А руководство фирмы, которая допустила ошибку, будет привлечено к персональной ответственности.Такие изменения помогут минимизировать количество обращений граждан, которые недовольны процедурой определения кадастровой стоимости недвижимого имущества, в суд. А фирмы, проводящие кадастровую оценку, будут серьёзнее относиться к своей работе.