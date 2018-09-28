ИА «Ореанда-Новости». Одной из мер развития пенсионной системы до 2024 года может стать изменение формулы расчёта страховых пенсий. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на информацию двух федеральных чиновников и эксперта, участвовавшего в обсуждении данного вопроса в правительстве.



Из документа об «Основных направлениях деятельности правительства» до 2024 года, одобренного правительством, следует, что в России может изменится формула подсчёта страховых пенсий. Кроме повышения пенсионного возраста российские власти намерены улучшить «основные параметры распределительного компонента пенсионной системы, учитывающие демографические и экономические условия».

По информации «Ведомостей», речь может идти об отмене действующей в России с 2015 года балльной пенсионной формулы, так изданию уточнил один из собеседников «Ведомостей». По другой информации, отменять бальную систему не намерены, но расчет пенсий планируют улучшить. Как именно – не уточняется.

О том, что в правительстве подумывают отказаться от балльной системы в этом вопросе, в июне этого года сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. Она указывала на то, что балльная формула так и не заработала в стране: пенсии в соответствии с ней ни разу не индексировались, порядок расчета пенсионного балла не утвержден.

«Либо примите методику расчета пенсионного балла, либо откажитесь от неработающей формулы и предложите новую», – призывала она.

Напомним, сейчас в России право на страховую пенсию получают не только граждане, достигшие пенсионного возраста. Существуют другие условия для выхода на пенсию: в случае накопления определенного трудового стажа (не менее девяти лет) и в случае накопления необходимого количества индивидуальных пенсионных баллов (13,8 пенсионного балла).

Как работает балльная система? При назначении пенсии накопленные баллы переводятся в рубли, их «стоимость» определяет и ежегодно индексирует государство. К этому прибавляется фиксированная выплата. С 1 января пенсионный балл равен 81,49 рублей, фиксированная выплата – 4982,9 руб. Эти требования актуальны для текущего года. К 2025 году требования возрастут до 15 лет и 30 баллов соответственно.