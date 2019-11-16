ИА «Ореанда-Новости». Правительство РФ выступило «за» проект закона о выплате денежного довольствия призывникам.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Правительства России.

Как следует из текста сообщения, кабмин одобрил законопроект, который введёт выплату военнослужащим по призыву денежного довольствия. Речь идёт о сумме равной двум тысячам рублей.

Уточняется, что в период с 2012 по 2018 год был проведён эксперимент. В его рамках проводилась унификация денежного довольствия призывников. В итоге, денежные выплаты всех категорий военных повысились.

Выплата будет включать в себя размер оклада, надбавки за риски для здоровья, работу с государственной тайной и другое.



