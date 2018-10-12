ИА «Ореанда-Новости». Министерством природных ресурсов России был предложен проект указа о создании государственной управляющей компании. Главной задачей такой компании, по задумке авторов, будет являться формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, распределение средств, полученных в ходу экологического сбора, финансирование инвестиционных проектов и покупка активов в сфере мусоропереработки.

Анонсировал создание такой компании ещё в начале августа 2018 года глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

План создания госкомпании подобно направленности показался владельцу компании «Мусорный контроль» оператору переработки мусора «Хартия» Игорю Чайкину показался важным и своевременным, так как сейчас на федеральном уровне нет интегратора, который смог бы возложить на себя функцию единого комплексного модерирования всех процессов в отрасли обращения отходов.

Чайка-младший рассчитывает, что новая структура может взять на себя взаимодействие с профильными ведомствами, стандартизацию процессов, правовых инициатив и выработку мер финансовой поддержки участников рынка. Не исключено, что он надеется возглавить эту госкомпанию.

Говоря об обязанностях компании, секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев подчёркивает, что речь идёт о публично-правовой форме, так как сама компания не обязана брать на себя абсолютно все функции и думать, как распоряжаться миллиардами денег: её задача – создавать концессии в тех местах, где это необходимо, а в других местах – выпускать облигации для создания отрасли по обращению с отходами.



Фадеев отмечает, что на данный момент в России действует только система вывоза мусора из городов, а переработка мусора как таковая отсутствует, несмотря на то что это важнейшее звено - тот мусор, который нельзя использовать вторично, необходимо транспортировать на полигоны или сжигать, однако сохраняется вопрос, где они будут. На данный момент стоит задача вернуть доверие граждан, где есть напряжение с «мусорной темой». Только начав переработку мусора, государство покажет людям, что серьёзно относится к теме.