ИА «Ореанда-Новости». Глава Приамурья дал оценку школьным обедам.

Губернатор Приамурья Василий Орлов раскритиковал школьное питание в регионе после посещения школы посёлка Прогресс. Он призвал министра образования Светлану Яковлеву проанализировать ситуацию с бесплатным школьным питанием. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Орлов возмутился тем, что школьникам предложили в меню макароны с баклажанной икрой. Он заявил, что это не еда для детей, и такого быть не должно.

Также Орлов распорядился изучить ситуацию с меню и стоимостью питания в школьных столовых.

Светлана Яковлева рассказала, что в регионе жёстко контролируется выполнение закона о бесплатном питании школьников из начального звена. Она отметила, что сейчас ведётся анализ всего оборудования, что установлено в школьных столовых.