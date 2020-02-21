В Приамурье раскритиковали школьные обеды
ИА «Ореанда-Новости». Глава Приамурья дал оценку школьным обедам.
Губернатор Приамурья Василий Орлов раскритиковал школьное питание в регионе после посещения школы посёлка Прогресс. Он призвал министра образования Светлану Яковлеву проанализировать ситуацию с бесплатным школьным питанием. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
Орлов возмутился тем, что школьникам предложили в меню макароны с баклажанной икрой. Он заявил, что это не еда для детей, и такого быть не должно.
Также Орлов распорядился изучить ситуацию с меню и стоимостью питания в школьных столовых.
Светлана Яковлева рассказала, что в регионе жёстко контролируется выполнение закона о бесплатном питании школьников из начального звена. Она отметила, что сейчас ведётся анализ всего оборудования, что установлено в школьных столовых.
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