ИА «Ореанда-Новости» Спасатели вынуждены эвакуировать ещё 35 жителей села Норск в Приамурье из-за подъёма уровня воды в реке. Об этом доложили в региональном главке МЧС РФ.

Днём ранее из селения уже были эвакуированы 5 человек. В Амурской области из-за ливней подтопленными оказались несколько населённых пунктов, разрушены около 80 км дорог, от паводка пострадали сотни жилых участков. Из района подтопления в селе Ивановка Зейского района были вывезены 69 человек. В селе Норск в зону подтопления попали 25 домов, жителей планируется эвакуировать при помощи вертолётов.