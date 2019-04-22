ИА «Ореанда-Новости». 1 300 протоколов было выписано в Приамурье с начала сезона нарушителям пожарной безопасности, общая сумма штрафов по протоколам составила 3,7 миллиона рублей, сообщает правительство Амурской области.

На данный момент взыскано порядка 900 тысяч рублей. По другим административным делам продолжается расследование. Всего с начала года в регионе произошло 160 природных пожаров, которые охватили площадь в 39 тысяч гектаров.

Власти региона поручили собрать дополнительные силы для охраны лесов в майские праздники. В том числе планируется привлечь 70 спасателей из Хабаровска. Отмечается, что большая часть пожаров является делом рук человека. Сейчас на территории региона объявлен пожароопасный период, кроме Тынды и Тындинского района.