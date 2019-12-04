В лесу неподалеку от села Зеркальное ночью 25 октября 2019 года во время охоты выстрелили из огнестрельного оружия в местного жителя 37 лет. Тело убитого нашли позже. По статье "Убийство" возбудили уголовное дело.в сообщении говорится, что в одном из помещений отдела полиции с 26 по 28 октября 2019 года полицейскими были применены к местному жителю, который стал очевидцем преступления, недозволенные методы расследования. По факту превышения сотрудниками МО МВ Д "Кавалеровский" должностных полномочий было возбуждено уголовное дело.