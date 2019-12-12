12.12.2019, 17:16
В Приморье частично затонула списанная подводная лодка
ИА «Ореанда-Новости».В Приморской крае частично затонула списанная подводная лодка Тихоокеанского флота, сообщает издательство «РБК».
Лодка была отправлена на утилизацию в металлоперерабатывающий завод «Аскона». Транспортировку осуществлял спасательный буксир. В заливе Японского моря подводная лодка начала тонуть: носовая часть находится на поверхности, а корма - на грунте. Длина лодки составляет 72 метра. Информация о потомплении была получена Росморречфлотом 12 декабря примерно в 01-00 по МСК.
Угрозы здоровью населения или экологии нет, так как подводная лодка была без топлива и других грузов. На данный момент согласовывается дальнейший план действий по поднятию и дальнейшей транспортировки подводного судна.
Лодка была отправлена на утилизацию в металлоперерабатывающий завод «Аскона». Транспортировку осуществлял спасательный буксир. В заливе Японского моря подводная лодка начала тонуть: носовая часть находится на поверхности, а корма - на грунте. Длина лодки составляет 72 метра. Информация о потомплении была получена Росморречфлотом 12 декабря примерно в 01-00 по МСК.
Угрозы здоровью населения или экологии нет, так как подводная лодка была без топлива и других грузов. На данный момент согласовывается дальнейший план действий по поднятию и дальнейшей транспортировки подводного судна.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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