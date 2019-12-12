Лодка была отправлена на утилизацию в металлоперерабатывающий завод «Аскона». Транспортировку осуществлял спасательный буксир.Длина лодки составляет 72 метра. Информация о потомплении была получена Росморречфлотом 12 декабря примерно в 01-00 по МСК.На данный момент согласовывается дальнейший план действий по поднятию и дальнейшей транспортировки подводного судна.