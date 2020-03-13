ИА «Ореанда-Новости». Двух последних россиян с лайнера Diamond Princess отпустили из больницы во Владивостоке. Об этом рассказал представитель Минздрава региона.

Сообщается, что последние два российских туриста были выписаны из инфекционного отделения Краевой клинической больницы №2, так как у них не был выявлен коронавирус. Они находились на карантине с 29 февраля, после того как прибыли из Японии.

22 и 23 февраля во Владивосток из Японии прибыло семь россиян, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess. Они были доставлены в больницу, где находились под наблюдением специалистов. Пассажиры были выпущены с карантина 6 марта.