ИА «Ореанда-Новости». В Приморье из бухты Средняя вышло судно, на борту которого находится 19 белух, ранее содержавшихся в «китовой тюрьме», пишет «Интерфакс».



Белух планируют выпустить в море завтра в районе бухты Успения. Об этом рассказал эксперт «Гринписа России» Оганес Таргулян.



Отмечается, что до этого моменты в «китовой тюрьме» оставались 50 белух. Но погрузку животных на корабль пришлось притормозить из-за плохой погоды. В итоге было принято решение выпустить животных в три этапа.



Животных стали вывозить из Приморья в Охотское море в специальных контейнерах небольшими партиями ещё летом. Сначала их вывозили в фурах и по реке, но из-за распутицы стали вывозить морем.