ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники нацпарка «Земля леопарда» в Приморском крае нали на территории заповедника утёс, который похож на Скалу предков из знаменитого мультфильма «Король Лев».

Выступ расположен в заповеднике «Кедровая падь», на камне часто собираются дикие звери, об этом сказано в сообщении пресс-службы национального парка.

Фотоловушки, расположенные в парке, помогли получить видеозапись, на которой самец редкого дальневосточного леопарда отдыхает на российской «Скале предков». Леопард Leo 12M по имени Тайфун прозван королём этих мест.