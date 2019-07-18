18.07.2019, 08:34
В Приморье найдена скала из мультфильма «Король Лев»
ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники нацпарка «Земля леопарда» в Приморском крае нали на территории заповедника утёс, который похож на Скалу предков из знаменитого мультфильма «Король Лев».
Выступ расположен в заповеднике «Кедровая падь», на камне часто собираются дикие звери, об этом сказано в сообщении пресс-службы национального парка.
Фотоловушки, расположенные в парке, помогли получить видеозапись, на которой самец редкого дальневосточного леопарда отдыхает на российской «Скале предков». Леопард Leo 12M по имени Тайфун прозван королём этих мест.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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