В понедельник, в расположенном в районе рыбного порта отделении Сбербанка было совершено ограбление. Проишествие было зафиксировано камерой видеонаблюдения. На записи видно, как угрожавший похожим на пистолет предметом неизвестный забирает деньги. Одет грабитель был в штаны серого цвета и черную куртку. Лицо его прикрывала бежевого цвета маска.В пресс-службе УМВД по региону сообщают, что сейчас следственно-оперативной группой устанавливается сумма причиненного Сбербанку ущерба и обстоятельства ЧП.