ИА «Ореанда-Новости». В Приморье задержали мужчину после того, как он в школе горда Большой Камень устроил самосуд над проблемным ребёнком, который избивал одноклассников.

Мужчина окунул 12-летнего подростка в унитаз головой, когда тот оскорбил его. Накануне подросток ударил ногой одноклассницу (дочь задержанного мужчины) в живот, девочку забрали в больницу с подозрением на разрыв селезёнки. Родители неоднократно сообщали об издевательствах пятиклассника над другими детьми.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, сама история получила огласку по всей стране. Жена мужчины подтвердила, что мужчину арестовали, пишет «Комсомольская правда».

Родители других учеников подали в полицию ответное групповое заявление о причинении телесных повреждений их детям. Родители неоднократно жаловались в школе на противоправные действия 12-летнего школьника, но их жалобы остались без внимания. В Следственном комитете считают, что причиной случившегося стал затяжной конфликт и бездействие администрации школы.

На данный момент директор школы отстранён от обязанности на время разбирательств, классного руководителя также заменили с молодого на более опытного.

Пострадавший подросток ходит на занятия, посещает с опекуном психолога, его поставили на учёт несовершеннолетних. Родителей лишили родительских прав, его единственный опекун – бабушка.

С чего всё началось?

14 февраля на уроке биологии, который вела директор школы, педагог почувствовала недомогание и вышла в туалет. Дети остались одни, случилась словесная перепалка и подросток ударил одноклассницу в живот ногой. Девочка в ответ пнула его по ноге. К вечеру девочку дома стало рвать, родители поехали с ней в больницу, УЗИ показало подозрения на разрыв селезёнки. Девочку перевели на лечение во Владивосток вместе с бабушкой.

Уголовное дело

Отец пострадавшей девочки не выдержал и отправился в школу поговорить лично с подростком, когда тот ответил ему матом, взрослый человек не выдержал, взял мальчика за шкирку, затащил в туалет и окунул головой в унитаз. После отпустил школьника и ушёл домой. По сети гуляют снимки окровавленной уборной, у мальчика пошла кровь носом. Ребёнка он не был, это подтверждают свидетели.

Однако после произошедшего медики диагностировали у ребёнка сотрясение головного мозга. Правда, в этот же день его видели на прогулке с друзьями.

Родители говорят, что его выходки длятся уже около пяти лет – он оскорбляет и унижает других детей. Со слов родителей, он ходит по школе королём, заявляет, что его не накажут, так как ему нет 14 лет. Выставляет себя жертвой, рассказывает всем, что его избили.