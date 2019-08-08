ИА «Ореанда-Новости». Рыбаки в Приморье поймали сельдяного короля – рыбу, которая обитает на глубине до километра, пишет «МК».

Отмечается, что эта рыба живёт в основном в тёплых водах, а название она получила из-за похожих на корону плавников на спине. Рыбаки называют эту рыбу предвестником цунами – она всплывает с глубины в начале тектонических процессов.

В России эту рыбу ранее не встречали. Сейчас её поймали в бухте Паллада. Биологи называют этот случай уникальным. При этом биолог из Дальневосточного отделения Российской академии наук Владимир Раков подчеркнул, что связи между рыбой и цунами нет.