08.08.2019, 15:50
В Приморье поймали очень редкую рыбу-гиганта
ИА «Ореанда-Новости». Рыбаки в Приморье поймали сельдяного короля – рыбу, которая обитает на глубине до километра, пишет «МК».
Отмечается, что эта рыба живёт в основном в тёплых водах, а название она получила из-за похожих на корону плавников на спине. Рыбаки называют эту рыбу предвестником цунами – она всплывает с глубины в начале тектонических процессов.
В России эту рыбу ранее не встречали. Сейчас её поймали в бухте Паллада. Биологи называют этот случай уникальным. При этом биолог из Дальневосточного отделения Российской академии наук Владимир Раков подчеркнул, что связи между рыбой и цунами нет.
Отмечается, что эта рыба живёт в основном в тёплых водах, а название она получила из-за похожих на корону плавников на спине. Рыбаки называют эту рыбу предвестником цунами – она всплывает с глубины в начале тектонических процессов.
В России эту рыбу ранее не встречали. Сейчас её поймали в бухте Паллада. Биологи называют этот случай уникальным. При этом биолог из Дальневосточного отделения Российской академии наук Владимир Раков подчеркнул, что связи между рыбой и цунами нет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии