01.10.2019, 08:45
В Приморье произошло землетрясение силой 5 баллов
ИА «Ореанда-Новости». В Японском море около побережья Приморского края произошло землетрясения магнитудой 5,0 баллов, пишет РИА Новости.
О толчках рассказали в информационно-обрабатывающем центре «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами.
Толчки случились около четырёх утра. Эпицентр землетрясения был на глубине 308 километров. Угроза цунами не наблюдается. Учёные рассказали, что очаг землетрясения находился в 89 километрах от посёлка Ольга и в 362 километрах от Владивостока. В населённых пунктах толчки не ощущались.
О толчках рассказали в информационно-обрабатывающем центре «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами.
Толчки случились около четырёх утра. Эпицентр землетрясения был на глубине 308 километров. Угроза цунами не наблюдается. Учёные рассказали, что очаг землетрясения находился в 89 километрах от посёлка Ольга и в 362 километрах от Владивостока. В населённых пунктах толчки не ощущались.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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