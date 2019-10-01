О толчках рассказали в информационно-обрабатывающем центре «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами.Толчки случились около четырёх утра. Эпицентр землетрясения был на глубине 308 километров. Угроза цунами не наблюдается. Учёные рассказали, что очаг землетрясения находился в 89 километрах от посёлка Ольга и в 362 километрах от Владивостока. В населённых пунктах толчки не ощущались.