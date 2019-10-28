ИА "Ореанда-Новости" По сообщению МЧС, четыре человека в субботу направились в залив Владимир, расположенный в Ольгинском районе Приморье, в субботу. О том, что они пропали, стало известно 27 октября. По словам представителя МЧС, рыбаков ищут спасатели из подразделения "Рудная пристань". Для поисков используется беспилотник. К поискам привлечены 18 спасателей, задействовано 7 единиц техники, а также 1 судно.

В МЧС также рассказали о том, что суда, оказавшиеся рядом с местом пропажи рыбаков, оповещаются об этом происшествии. По словам начальника МСКЦ Николая Пирожкова, поиск осуществляет МЧС, а с проходящих кораблей по возможности будут осматривать район, где рыбаки пропали.