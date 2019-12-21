ИА «Ореанда-Новости». Глава Приморского края Олег Кожемяко призвал руководителей организаций региона в вопросе, делать ли выходным 31 декабря, пишет RT.



Соответствующее сообщение губернатора опубликовано на сайте краевой администрации. Кожемяко отметил, что хорошо понимает тех, кто хочет нормально подготовиться к празднику. Он призвал работодателей учесть мнение работников.



Последний день года объявили выходным уже более чем в 35 регионах. Выходной перенесли с субботы 28 декабря на 31 декабря.