ИА «Ореанда-Новости». В Приморском крае в городе Большой Камень в одной из школ ученик пятого класса изводил и терроризировал всех учащихся. Родители устали, что их детей постоянно гоняют, бьют и всячески издеваются над ними, поэтому решили самостоятельно показать пятикласснику, насколько «приятными» могут оказаться подобные унижения. В школьном туалете для мальчиков они отомстили подростку. Делом заинтересовалась прокуратура.

Как описывает ситуация местное издание «Дейта», ученик средней школы №2 неоднократно издевался над одноклассниками. Например, одну из девочек он так сильно пнул ногой в живот, что ту забрали в больницу – медики заподозрили у неё разрыв селезёнки от удара. Это стало последней каплей для родителей его одноклассников, поэтому они отвели мальчика в туалет, где прилюдно макали головой в унитаз. Подросток получил телесные повреждения. В связи с этим прокуратура Приморского края начала проверку.

Информация дошла до администрации Большого Камня. Начальник отдела образования уже выехал на место, где лично проверит обстоятельства произошедшего. Прокуратура также проверит руководство школы – принимались ли соответствующие меры и велась ли профилактическая работа с учениками.

Сообщается, что родители ранее жаловались в полицию на ученика, накануне инцидента они отнесли в органы коллективное письмо, где просили принять срочные меры, так как боялись за жизнь и здоровье своих детей. Кроме побоев, хулиган систематически вымогал деньги у учеников, портил их вещи и неоднократно их оскорблял. Однако реакции от полиции не поступило.

В декабре мать одного из учеников уже рассказывала журналистам, что этот ребёнок приносит на занятия нож, угрожает детям и портит их одежду. Родители ребёнка лишены родительских прав, подросток живёт с бабушкой, которая не может на него повлиять.

Когда эту новость растиражировали СМИ, администрация школы назвала рассказ матери сплетнями, историю с ножом опровергли. Директор школы посоветовала матери, давшей интервью, перевести своего ребёнка в другую школу. В департаменте образования сообщили, что ситуация находится у них на контроле.