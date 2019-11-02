ИА «Ореанда-Новости» В Кемерове горели два производственно-складских помещения, их общая площадь составляет 800 квадратных метров. Многочисленные очевидцы, которые находились вблизи здания, сообщают, что услышали три громких хлопка.



По данным ТАСС, пожар был вызван взрывом газовых баллонов. Затем огонь перекинулся на офисы и автомобиль, который был припаркован неподалёку. Погиб один человек, о пострадавших пока не сообщается. Следственные органы СК РФ по Кемеровской области начали проверку по факту произошедшего.