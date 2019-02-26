Отмечается, что по состоянию на начала этого года такая ограничительная мера действует в отношении 2,7 миллионов россиян.В ФССП рассказали, чтоКроме того,. Всего за это нарушение было возбуждено 141,7 тысяч исполнительных производств.Всего же в прошлом году приставы взыскали с граждан примерно 676,2 миллиарда рублей. Отмечается, что это на 13 миллиардов рублей больше, чем в 2017 году. Всего жеКроме того, стало также известно, что должники больше не смогут выезжать за границу через Белоруссию. Дело в том, что уже этой весной российское МВД и белорусские власти запустят в обеих странах защищённый канал передачи данных о лицах, которым ограничен выезд за рубеж. Таким образом, закрывается лазейка для тех, кто хотел покинуть страну через белорусскую границу.Пограничная служба ФСБ напоминает, что гражданам надо заранее узнавать о наличии своих задолженностей. Уточнить информацию можно на интернет-ресурсе ФССП России. Если гражданин найдёт себя в базе, то вероятнее всего у него есть ограничения на выезд.В ФСБ отмечают, что узнавать о задолженностях лучше всего не меньше, чем за неделю до поездки, потому что примерно столько времени потребуется на оплату задолженности.