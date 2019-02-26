26.02.2019, 17:04
В прошлом году 7,5 миллионов должников не смогли выехать за границу
ИА «Ореанда-Новости». В 2018 году Федеральная служба судебных приставов ограничила в праве выезда из России около 7,5 миллионов должников. Об этом сообщают РИА Новости.
Отмечается, что по состоянию на начала этого года такая ограничительная мера действует в отношении 2,7 миллионов россиян.
В ФССП рассказали, что благодарю ограничению на выезд в прошлом году было погашено задолженностей на сумму примерно 72,1 миллиардов рублей.
Кроме того, за прошлый год приставы смогли собрать порядка 11,6 миллиарда рублей штрафов ГИБДД. В том числе около 4,6 миллиардов рублей было взыскано с пьяных водителей. Всего за это нарушение было возбуждено 141,7 тысяч исполнительных производств.
Всего же в прошлом году приставы взыскали с граждан примерно 676,2 миллиарда рублей. Отмечается, что это на 13 миллиардов рублей больше, чем в 2017 году. Всего же по состоянию на конец года общая задолженность россиян составила чуть меньше четырёх триллионов рублей.
Кроме того, стало также известно, что должники больше не смогут выезжать за границу через Белоруссию. Дело в том, что уже этой весной российское МВД и белорусские власти запустят в обеих странах защищённый канал передачи данных о лицах, которым ограничен выезд за рубеж. Таким образом, закрывается лазейка для тех, кто хотел покинуть страну через белорусскую границу.
Пограничная служба ФСБ напоминает, что гражданам надо заранее узнавать о наличии своих задолженностей. Уточнить информацию можно на интернет-ресурсе ФССП России. Если гражданин найдёт себя в базе, то вероятнее всего у него есть ограничения на выезд.
В ФСБ отмечают, что узнавать о задолженностях лучше всего не меньше, чем за неделю до поездки, потому что примерно столько времени потребуется на оплату задолженности.
Отмечается, что по состоянию на начала этого года такая ограничительная мера действует в отношении 2,7 миллионов россиян.
В ФССП рассказали, что благодарю ограничению на выезд в прошлом году было погашено задолженностей на сумму примерно 72,1 миллиардов рублей.
Кроме того, за прошлый год приставы смогли собрать порядка 11,6 миллиарда рублей штрафов ГИБДД. В том числе около 4,6 миллиардов рублей было взыскано с пьяных водителей. Всего за это нарушение было возбуждено 141,7 тысяч исполнительных производств.
Всего же в прошлом году приставы взыскали с граждан примерно 676,2 миллиарда рублей. Отмечается, что это на 13 миллиардов рублей больше, чем в 2017 году. Всего же по состоянию на конец года общая задолженность россиян составила чуть меньше четырёх триллионов рублей.
Кроме того, стало также известно, что должники больше не смогут выезжать за границу через Белоруссию. Дело в том, что уже этой весной российское МВД и белорусские власти запустят в обеих странах защищённый канал передачи данных о лицах, которым ограничен выезд за рубеж. Таким образом, закрывается лазейка для тех, кто хотел покинуть страну через белорусскую границу.
Пограничная служба ФСБ напоминает, что гражданам надо заранее узнавать о наличии своих задолженностей. Уточнить информацию можно на интернет-ресурсе ФССП России. Если гражданин найдёт себя в базе, то вероятнее всего у него есть ограничения на выезд.
В ФСБ отмечают, что узнавать о задолженностях лучше всего не меньше, чем за неделю до поездки, потому что примерно столько времени потребуется на оплату задолженности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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