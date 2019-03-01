К лицам с особым правовым статусом относятся чиновники, судьи, прокуроры, сотрудники силовых ведомств и другие.

Всего в 2018 году к уголовной ответственности привлекли 505 человек. В том числе 158 глав муниципальных образований, 110 депутатов из регионов, 75 адвокатов, 4 судьи и 12 прокуроров. Кроме того, на взятке также попались 59 следователей и 61 член избирательной комиссии.

Бастрыкин также рассказал, что в 2017 году за коррупцию были наказаны свыше 600 лиц с особым правовым статусом.

А в общем в прошлом году было возбуждено свыше 17 тысяч уголовных дел по коррупционным преступлениям. В бюджет страны вернули порядка 3,5 миллиардов рублей, которые изъяли у взяточников. Кроме того, арестовано имущество обвиняемых более чем на 15 млрд рублей. Всего с 2011 года СКР передал в суд более 70 тысяч дел о взятках. При этом отмечается, что в основном суды по таким делам выносят обвинительные приговоры.

Ранее стало известно, что средний размер взятки в России превысил 610 тысяч рублей. Всего же за прошлый год сумма выявленных взяток составила около 1,8 миллиарда рублей.

В Генпрокуратуре России отмечают, что в прошлом году количество коррупционных преступлений выросло на 3% по сравнению с 2017 годом. Кроме того, на 16% стало больше дел о посредничестве во взяточничестве. А вот количество мелких взяток снизилось на 2,2%.



При этом недавно Минюст выступил с предложением не наказывать чиновников за нарушение антикоррупционного законодательства, если оно было нарушено из-за «обстоятельств непреодолимой силы». Однако, что именно имеется в виду под этой формулировкой в министерстве не пояснили.