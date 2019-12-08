ИА «Ореанда-Новости». Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил 31 декабря выходным днём. Соответствующий указ был подписан.



В социальной сети Instagram на официальной странице Псковской области был опубликовав скриншот с результатами опроса о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28. 92% голосующих положительно отнеслись к подобному предложения. Поэтому для всех жителей Пскова и области 31 декабря 2019 года официально признали выходным днём. Губернатор области заранее поздравил всех жителей с наступающими праздниками.



Стоит отметить, что подобные указы о переносе рабочего дня уже были подписаны в Крыму, Томской области, Ставропольском крае и Кемеровской области. Российское правительство разрешило региональным органам власти сделать 31 декабря выходным днём.







