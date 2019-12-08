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08.12.2019, 20:16

В Псковской области 31 декабря объявили выходным днём

ГосударствоГосударственное управление
В Псковской области 31 декабря объявили выходным днём

ИА «Ореанда-Новости». Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил 31 декабря выходным днём. Соответствующий указ был подписан.

В социальной сети Instagram на официальной странице Псковской области был опубликовав скриншот с результатами опроса о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28.  92% голосующих положительно отнеслись к подобному предложения. Поэтому для всех жителей Пскова и области 31 декабря 2019 года официально признали выходным днём. Губернатор области заранее поздравил всех жителей с наступающими праздниками.

Стоит  отметить, что подобные указы о переносе рабочего дня уже были подписаны в Крыму, Томской области, Ставропольском крае и Кемеровской области. Российское правительство разрешило региональным органам власти сделать 31 декабря выходным днём.




Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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