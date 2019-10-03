ИА «Ореанда-Новости». В Псковской области десантник погиб при тренировочном прыжке, пишет «Интерфакс».

Сообщается, что у него одновременно раскрылись два парашюта: основной и запасной. В итоге стропы запутались и падение стало неконтролируемым.

Трагедия произошла 2 октября на плановых учениях. Сейчас инцидент проверяет комиссия командования Воздушно-десантных войск совместно с правоохранительными органами.