03.10.2019, 20:17
В Псковской области десантник погиб при прыжке с парашютом
ИА «Ореанда-Новости». В Псковской области десантник погиб при тренировочном прыжке, пишет «Интерфакс».
Сообщается, что у него одновременно раскрылись два парашюта: основной и запасной. В итоге стропы запутались и падение стало неконтролируемым.
Трагедия произошла 2 октября на плановых учениях. Сейчас инцидент проверяет комиссия командования Воздушно-десантных войск совместно с правоохранительными органами.
Сообщается, что у него одновременно раскрылись два парашюта: основной и запасной. В итоге стропы запутались и падение стало неконтролируемым.
Трагедия произошла 2 октября на плановых учениях. Сейчас инцидент проверяет комиссия командования Воздушно-десантных войск совместно с правоохранительными органами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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