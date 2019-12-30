30.12.2019, 07:59
В Псковской области случилось ДТП с автобусом, который перевозил граждан Белоруссии
ИА «Ореанда-Новости». В Псковский области на федеральной автодороге Р-23 опрокинулся автобус. В ДТП пострадали 19 граждан Белоруссии. Среди пострадавших трое детей. Об этом заявлено представителем экстренных служб.
В сообщении говорится, что автобус, ехавший по дороге Санкт-Петербург-Невель, неподалеку от населенного пункта Подборовье съехал в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось. В автобусе находились 49 пассажиров.
По словам представителя экстренных служб, в происшествии пострадали девятнадцать человек, среди которых трое детей. Пострадавшие сейчас находятся в псковской областной клинической больнице. Автобус с гражданами Белоруссии следовал из Белоруссии в Санкт-Петербург. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.
В сообщении говорится, что автобус, ехавший по дороге Санкт-Петербург-Невель, неподалеку от населенного пункта Подборовье съехал в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось. В автобусе находились 49 пассажиров.
По словам представителя экстренных служб, в происшествии пострадали девятнадцать человек, среди которых трое детей. Пострадавшие сейчас находятся в псковской областной клинической больнице. Автобус с гражданами Белоруссии следовал из Белоруссии в Санкт-Петербург. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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